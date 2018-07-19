Doğal saç renginiz size ne kadar yakışırsa yakışsın, arada sırada değişiklik yapmak en doğal hakkınız. Öte yandan her saç renginin her tene yakışacağını tabii ki söyleyemeyiz.
Örneğin esmer bir tene sarı ya da turuncu saç pek gitmeyebilir. Ancak beyaz tenliyseniz bu konuda biraz daha şanslısınız. Çünkü harika görüneceğiniz çok fazla renk ve ton seçeneğiniz var! İşte beyaz tenlilere yakışan saç renkleri...
SARI TONLAR
Sarı saçın en çok beyaz tenlilere yakıştığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Sarı iddialı bir saç rengidir ve beyaz tende kesinlikle doğal bir görüntü oluşturur. Ancak hem saç, hem de ten renginizin açık olması sizi biraz solgun gösterebilir. Bu nedenle daha fazla makyaj yapmanız olası.
Açık sarı, altın sarısı, platin sarısı, küllü sarı, karamel ve bal rengi beyaz tenlilerde doğal durur. Eğer birden sarıya dönmek sizi korkutuyorsa saçınıza ombre yaptırabilirsiniz.
KAHVE TONLARI
Kahve tonlarında saç renklerinin beyaz tenlilere oldukça yakışır. Kumral tonları koyu sarıdan kahverengiye kadar geniş bir aralığa hitap eder.
Bu tonlar beyaz tenli kadınlara çok doğal bir güzellik katar. Koyu tonlar, cildi solgun göstermez hem de doğal durur.
Eğer kahve tonlarında bir renk tercih edecekseniz her zaman makyaj yapmanıza da gerek kalmaz. Doğal ve sade olmak isterseniz kahve tonlarını rahatlıkla kullanabilirsiniz.
SİYAH
Eğer koyu siyah rengini açık tenle bağdaştıramıyorsanız yanılıyorsunuz. Ayrıca siyah saç - beyaz ten kombinasyonunun erkeklere oldukça çekici geldiği konusunda da hemfikiriz.
Ancak makyaj yapmıyorsanız, sağlıksız bir görünüme sahip olmamak için mavi-siyah tonunu tercih etmenizde fayda var.
KIZIL VE BAKIR TONLARI
İddialı renklerden hoşlanıyorsanız kızıl ve bakır tonları sizler için doğru bir seçenek! Kızıl tonları beyaz tenli ve pembe alt tonlu kadınlara hoş bir görünüm kazandırabilir. Ancak bu tonlar kontrast oluşturup cildi solgun gösterebileceğinden makyaja ihtiyaç duyabilirsiniz.
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