Beyazıt Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beyazıt Öztürk günün en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün Bebek'teki Boğaz manzaralı malikanesinde 2 yıldır Lavin Ay adlı sevgilisiyle birlikte yaşadığı konuşuluyor.

BEYAZIT ÖZTÜRK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Beyazıt Öztürk ya da kısaca bilinen adıyla Beyaz (d. 12 Mart 1969, Bolu); Türk sunucu, şovmen, televizyon ve radyo programcısı, şarkıcı, oyuncu ve komedyen.

Artvinli bir baba ve Bulgaristan Göçmeni bir annenin oğlu olan Beyazıt Öztürk, 12 Mart 1969 tarihinde Bolu'da dünyaya geldi. Baba tarafından Gürcü asıllıdır.

Babasının polis olması nedeniyle, ilk ve orta öğrenimini Anadolu'nun farklı illerinde tamamladı. Gemlik Lisesi mezunu olan Beyazıt Öztürk o zamanlar iki aşamalı olarak yapılan üniversite giriş sınavının ilk aşamasını geçip ikincisini kazanamayınca, resim yeteneğini değerlendirebileceği düşüncesiyle güzel sanatlara yöneldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Seramik-Heykel Bölümünü kazandı.

İlk çalışmaları

Aynı zamanda lisanslı basketbolcu olan Öztürk, üniversite eğitimini sürdürürken bir yandan da radyo programcılığıyla ilgilenmeye başladı. Özel televizyon kanallarının ve radyoların sayısının hızla arttığı bir dönemde, ev arkadaşıyla birlikte Eskişehir radyolarında çalışmaya başladı. Ancak "r" harfini telaffuz edememesi nedeniyle, sunuculuk isteği reddedildi[3] ve sadece program hazırlamakla yetindi. Yine de kuralları aşarak sesini dinleyicilere ulaştıran Öztürk, farklı ve esprili tarzıyla beğeni topladı. Sonrasında, ev arkadaşının kurduğu "Genç Radyo"da program sunmaya devam etti ve arkadaşlarıyla birlikte, siyasi içerikli bir mizah dergisi olan "Gına"yı çıkarmaya başladı[4]. "Beyaz" takma adını ilk defa bu dergi için çizdiği karikatürlerin altında kullandı. Eskişehir'de geçirdiği bu dönemde, iki heykel, iki seramik, bir karikatür sergisi açan Öztürk, son olarak da bir karma seramik sergisine katıldı.

Yükselişi

Ömer Karacan'ın kurduğu Radyo Klas'tan gelen teklif üzerine, amatör radyocunun yolu İstanbul'a düştü. Burada, "Gece Tavuğu" adlı programla profesyonel yayıncılığa başladı ve geniş bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Yine Karacan tarafından, 1995'te kurulan Number One TV'ye geçen Öztürk'ün yıldızı burada parladı. Webcam aracılığıyla stüdyodan, "Beyaz" adıyla canlı yayın yapmaya başladı. Programında yüzü görünmeden, karanlık bir silüet olarak izleyiciye seslendi ve büyük ilgi gördü. 1990'lı yılların ortalarında, kariyerinde radyoculukla başlayan bu süreç, televizyon programları ve stand-up gösterileriyle devam etti.

Number One TV'de geçirdiği uzunca bir zamandan sonra, başka bir televizyon programı için Kanal 6'ya geçti. Ancak, Öztürk'ün adının ülke çapında bilinir hâle gelmesinin nedeni olan ve de 22 sene (1996-2018) sürdürdüğü "Beyaz Show"dur. Bir talk-show niteliğinde olan programın ilk konukları, Hande Ataizi ve Okan Bayülgen'di. Beyaz Show, komedi ve eğlence unsurlarını da içermesiyle Türk halkı tarafından büyük beğeniyle karşılandı. İlk olarak 1996 yılında Kanal D'de yayınlandıktan sonra 2000-2001 sezonunda Star TV'de ekranlara gelen program, 2001 yılının sonbaharında eski kanalına dönmüştür.

Öztürk, birçok televizyon kanalında farklı türlerde programlar da sundu. TRT 1'de 5+1 Şans Topu programının yanı sıra bir dönem Kanal D'de Aileler Yarışıyor adlı yarışma programını ve güncel konular üzerine sohbet türünde NTV'de 2006 yılında Kadir Çöpdemir'le Biri Bana Anlatsın ile CNN Türk'te Meral Okay ile birlikte Nası Yani? adlı programları sundu. Bu arada ilk göz ağrısı olan radyoculuktan vazgeçmeyerek, Best FM ve Radyo D'de çeşitli programlar yapmaya devam etti. 2009 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının jüri üyesi Hülya Avşar'ın ayağını kırmasının ardından yakın dostu Acun Ilıcalı'nın özel isteği üzerine sadece bir bölümde jüri üyesi olarak yer aldı.

1997 yılında, yapımcılığını Atıf Yılmaz'ın üstlendiği, Haluk Bilginer ve Türkân Şoray'ın başrollerini paylaştığı Nihavend Mucize adlı filmde oynayarak, sinema sektöründe de yer almaya başladı[5]. 2005 yılında, O Şimdi Mahkum adlı filmdeki rolünün ardından, yine aynı yıl, Haluk Bilginer'le birlikte başrollerini oynadığı Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminde, oyunculuk yeteneğini tam olarak sergileme fırsatı buldu. Bu filmdeki performansıyla, Sadri Alışık adına düzenlenen sinema ödüllerinde, "En İyi Erkek Oyuncu" dalında ödüle layık görüldü. Kanal D'de 2002'de yayınlanan Biz Size Aşık Olduk adlı dizide Cem rolüyle ve 2004'te yayınlanan Karım ve Annem dizisinde Levent rolüyle ekranlarda karşımıza çıktı. 2005 yılında Candan Erçetin ile beraber Yıldızların Altında müzikal tiyatrosunda başrolde yer aldı.

Televizyon çalışmalarının yanı sıra 1999 yılında Beyaz Türküler adlı bir de türkü albümü çıkardı. Birçok reklam ve müzik klibinde oynamasının yanında, Aktüel dergisinde, "Kardan Adam" adını verdiği köşe yazıları yazmıştır.

Üniversite yıllarında heves ettiği radyo programı sunuculuğundan, modern kültürün yeni eğlence stillerinden biri hâline gelen stand-up'çılığa ve oradan televizyon ekranlarına sıçrayan ilginç bir kariyere sahip olan Öztürk; ironik bir biçimde "r" harfini telaffuz edememesine rağmen program sunuculuğu yapmış ve beklenilenin aksine oldukça büyük ilgi görmüştür. Eğlence ve komedi unsurlarına ağırlıklı olarak yer verdiği Talk-Show'unu yıllardır sürdürmekte ve popüler kültürün bir parçası olmasına rağmen, değişmeyen çizgisiyle Türk halkından büyük beğeni toplamaktadır. Sahne ve televizyon yaşamının başlangıcından beri adının kısaltılmış hâli "Beyaz"ı kullanmaktadır. Ayrıca Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir