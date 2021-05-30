Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Beyazıt Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beyazıt Öztürk hayatı hakkında

Beyazıt Öztürk kimdir? Sorusu magazin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Ünlü şovmenin Lavin Ay adlı bir güzelle aşk yaşadığı iddia edildi. İşte, Beyazıt Öztürk hakkında merak edilenler...

Beyazıt Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beyazıt Öztürk hayatı hakkında

Beyazıt Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beyazıt Öztürk günün en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün Bebek'teki Boğaz manzaralı malikanesinde 2 yıldır Lavin Ay adlı sevgilisiyle birlikte yaşadığı konuşuluyor.

BEYAZIT ÖZTÜRK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Beyazıt Öztürk ya da kısaca bilinen adıyla Beyaz (d. 12 Mart 1969, Bolu); Türk sunucu, şovmen, televizyon ve radyo programcısı, şarkıcı, oyuncu ve komedyen.

Artvinli bir baba ve Bulgaristan Göçmeni bir annenin oğlu olan Beyazıt Öztürk, 12 Mart 1969 tarihinde Bolu'da dünyaya geldi. Baba tarafından Gürcü asıllıdır.

Babasının polis olması nedeniyle, ilk ve orta öğrenimini Anadolu'nun farklı illerinde tamamladı. Gemlik Lisesi mezunu olan Beyazıt Öztürk o zamanlar iki aşamalı olarak yapılan üniversite giriş sınavının ilk aşamasını geçip ikincisini kazanamayınca, resim yeteneğini değerlendirebileceği düşüncesiyle güzel sanatlara yöneldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Seramik-Heykel Bölümünü kazandı.

İlk çalışmaları

Aynı zamanda lisanslı basketbolcu olan Öztürk, üniversite eğitimini sürdürürken bir yandan da radyo programcılığıyla ilgilenmeye başladı. Özel televizyon kanallarının ve radyoların sayısının hızla arttığı bir dönemde, ev arkadaşıyla birlikte Eskişehir radyolarında çalışmaya başladı. Ancak "r" harfini telaffuz edememesi nedeniyle, sunuculuk isteği reddedildi[3] ve sadece program hazırlamakla yetindi. Yine de kuralları aşarak sesini dinleyicilere ulaştıran Öztürk, farklı ve esprili tarzıyla beğeni topladı. Sonrasında, ev arkadaşının kurduğu "Genç Radyo"da program sunmaya devam etti ve arkadaşlarıyla birlikte, siyasi içerikli bir mizah dergisi olan "Gına"yı çıkarmaya başladı[4]. "Beyaz" takma adını ilk defa bu dergi için çizdiği karikatürlerin altında kullandı. Eskişehir'de geçirdiği bu dönemde, iki heykel, iki seramik, bir karikatür sergisi açan Öztürk, son olarak da bir karma seramik sergisine katıldı.

Yükselişi

Ömer Karacan'ın kurduğu Radyo Klas'tan gelen teklif üzerine, amatör radyocunun yolu İstanbul'a düştü. Burada, "Gece Tavuğu" adlı programla profesyonel yayıncılığa başladı ve geniş bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Yine Karacan tarafından, 1995'te kurulan Number One TV'ye geçen Öztürk'ün yıldızı burada parladı. Webcam aracılığıyla stüdyodan, "Beyaz" adıyla canlı yayın yapmaya başladı. Programında yüzü görünmeden, karanlık bir silüet olarak izleyiciye seslendi ve büyük ilgi gördü. 1990'lı yılların ortalarında, kariyerinde radyoculukla başlayan bu süreç, televizyon programları ve stand-up gösterileriyle devam etti.

Number One TV'de geçirdiği uzunca bir zamandan sonra, başka bir televizyon programı için Kanal 6'ya geçti. Ancak, Öztürk'ün adının ülke çapında bilinir hâle gelmesinin nedeni olan ve de 22 sene (1996-2018) sürdürdüğü "Beyaz Show"dur. Bir talk-show niteliğinde olan programın ilk konukları, Hande Ataizi ve Okan Bayülgen'di. Beyaz Show, komedi ve eğlence unsurlarını da içermesiyle Türk halkı tarafından büyük beğeniyle karşılandı. İlk olarak 1996 yılında Kanal D'de yayınlandıktan sonra 2000-2001 sezonunda Star TV'de ekranlara gelen program, 2001 yılının sonbaharında eski kanalına dönmüştür.

Öztürk, birçok televizyon kanalında farklı türlerde programlar da sundu. TRT 1'de 5+1 Şans Topu programının yanı sıra bir dönem Kanal D'de Aileler Yarışıyor adlı yarışma programını ve güncel konular üzerine sohbet türünde NTV'de 2006 yılında Kadir Çöpdemir'le Biri Bana Anlatsın ile CNN Türk'te Meral Okay ile birlikte Nası Yani? adlı programları sundu. Bu arada ilk göz ağrısı olan radyoculuktan vazgeçmeyerek, Best FM ve Radyo D'de çeşitli programlar yapmaya devam etti. 2009 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının jüri üyesi Hülya Avşar'ın ayağını kırmasının ardından yakın dostu Acun Ilıcalı'nın özel isteği üzerine sadece bir bölümde jüri üyesi olarak yer aldı.

1997 yılında, yapımcılığını Atıf Yılmaz'ın üstlendiği, Haluk Bilginer ve Türkân Şoray'ın başrollerini paylaştığı Nihavend Mucize adlı filmde oynayarak, sinema sektöründe de yer almaya başladı[5]. 2005 yılında, O Şimdi Mahkum adlı filmdeki rolünün ardından, yine aynı yıl, Haluk Bilginer'le birlikte başrollerini oynadığı Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminde, oyunculuk yeteneğini tam olarak sergileme fırsatı buldu. Bu filmdeki performansıyla, Sadri Alışık adına düzenlenen sinema ödüllerinde, "En İyi Erkek Oyuncu" dalında ödüle layık görüldü. Kanal D'de 2002'de yayınlanan Biz Size Aşık Olduk adlı dizide Cem rolüyle ve 2004'te yayınlanan Karım ve Annem dizisinde Levent rolüyle ekranlarda karşımıza çıktı. 2005 yılında Candan Erçetin ile beraber Yıldızların Altında müzikal tiyatrosunda başrolde yer aldı.

Televizyon çalışmalarının yanı sıra 1999 yılında Beyaz Türküler adlı bir de türkü albümü çıkardı. Birçok reklam ve müzik klibinde oynamasının yanında, Aktüel dergisinde, "Kardan Adam" adını verdiği köşe yazıları yazmıştır.

Üniversite yıllarında heves ettiği radyo programı sunuculuğundan, modern kültürün yeni eğlence stillerinden biri hâline gelen stand-up'çılığa ve oradan televizyon ekranlarına sıçrayan ilginç bir kariyere sahip olan Öztürk; ironik bir biçimde "r" harfini telaffuz edememesine rağmen program sunuculuğu yapmış ve beklenilenin aksine oldukça büyük ilgi görmüştür. Eğlence ve komedi unsurlarına ağırlıklı olarak yer verdiği Talk-Show'unu yıllardır sürdürmekte ve popüler kültürün bir parçası olmasına rağmen, değişmeyen çizgisiyle Türk halkından büyük beğeni toplamaktadır. Sahne ve televizyon yaşamının başlangıcından beri adının kısaltılmış hâli "Beyaz"ı kullanmaktadır. Ayrıca Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç kaç yaşında?
BİYOGRAFİEsra Bilgiç kimdir?
Spor spikeri Fikret Engin kimdir, kaç yaşında? Fikret Engin'in biyografisi
BİYOGRAFİFikret Engin kimdir?
Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİBarış Murat Yağcı kimdir?
Ayşe Begüm Onbaşı kimdir? Ayşe Begüm Onbaşı kaç yaşında?
BİYOGRAFİAyşe Begüm Onbaşı kimdir?
Hakkı Bulut nereli? Hakkı Bulut kaç yaşında ve kimdir? Hakkı Bulut hayatı
BİYOGRAFİHakkı Bulut kimdir?
Burcu Güneş kaç yaşında? Burcu Güneş nereli ve kimdir? Burcu Güneş biyografisi
BİYOGRAFİBurcu Güneş kimdir?
Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler ne? İşte biyografisi
BİYOGRAFİSerkay Tütüncü kimdir?
Vahdet Vural kimdir? Vahdet Vural kaç yaşında, nereli, şarkıları ne? Vahdet Vural biyografisi
BİYOGRAFİVahdet Vural kimdir?
Mine Koşan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mine Koşan hayatı hakkında
BİYOGRAFİMine Koşan kimdir?
Gökhan Tepe kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gökhan Tepe hayatı hakkında
BİYOGRAFİGökhan Tepe kimdir?