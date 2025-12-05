Habertürk
Habertürk
        Beylikdüzü'nde skuter yayalara çarptı: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Beylikdüzü'nde skuter yayalara çarptı: 2 yaralı

        Beylikdüzü'nde okuldan arkadaşının kızını alan kadın ve çocuğa yolun karşısına geçmek istedikleri sırada ters yönden gelen skuter çarptı. Kadın ve yanındaki çocuk yaralanırken, skuter sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 19:29 Güncelleme: 05.12.2025 - 19:29
        Beylikdüzü'nde skuter yayalara çarptı!
        Beylikdüzü'ndeki kaza, geçen hafta Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşının 9 yaşındaki kızını okuldan alan Emina Dilitaş ve çocuğa yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada ters yönden gelen skuter çarptı.

        Emina Dilitaş ve 9 yaşındaki kız çarpmanın etkisiyle yere düştü. Skuter sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, kolu ve kafasından yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye götürürken polis, skuter sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        #Son dakika haberler
