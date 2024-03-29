Beyoğlu'nda mobbing cinayeti: İfadesi ortaya çıktı
Beyoğlu'nda, yıllar önce marketinde çalışırken kendisine sürekli mobbing uygulayıp, aşağıladığını iddia ettiği eski patronunu pazar tezgahının başında kurşunlayarak öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde, "Oğlu 'Sefil Bilo, Küçük Emrah' diyerek beni aşağıladı. Amacım oğlunu öldürmekti, onu bulamayınca babasını öldürdüm" dediği öğrenildi.
Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde kurulan pazarda 23 Mart günü, 66 yaşındaki esnaf Salih Aka silahlı bir kişinin saldırısına uğradı.
Saldırgan kaçarken, ağır yaralanan Aka kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının 28 yaşındaki Mustafa S. olduğunu belirledi. Zanlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının adresinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet fişek ele geçirildi.
Mustafa S., çıkarıldığı mahkemece, "“kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mustafa S.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
Geçmişte S. olan soyadını İ. olarak değiştirdiği de öğrenilen zanlın ifadesinde, "Salih Aka'nın oğlu Fırat Aka'nın 5 sene önce Şişli Fulya'da bir marketi vardı. Arada babası da markete geliyordu. Çalıştığı süre içerisinde Salih'in oğlu Fırat bana, 'Sefil Bilo, 'Küçük Emrah gel buraya' diye aşağılamalarda bulunuyordu. Babası da zaman zaman beni eziyordu. Fırat beni bazen kuaföre götürüyordu. Kuafördekilere 'şunu kırpsınlar da insana dönsün' diyerek hakaret ediyordu. 'Senin sıfatını s..' diyerek aşağılıyordu. Bu durumu gururuma yediremeyip ses çıkartınca da beni darp etti. Artık canıma tak etti işe gitmedim. Salih ve Fırat Aka kimsesiz olmamdan faydalanıp beni işe geri getirdi. Ancak yaşadıklarım aynı şekilde devam etti. Olay günü amacım Fırat'ı öldürmekti. Tezgah açtıkları yere geldim baktım ancak Fırat'ı göremedim. Birkaç kez tur attım, Fırat'ı yine göremeyince babası Salih Aka'ya 4-5 el ateş açtım. Sonrada kaçtım, kaçarken kıyafetlerimi bir çöp konteynerine attım" dediği öğrenildi.