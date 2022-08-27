Nilüfer bahçesi hayran bırakıyor

Sadece Konya ve çevresinden değil, yurtdışından gelen gurbetçiler ile Türkiye’nin her köşesinden nilüfer bahçesini görmeye gelenler gördükleri doğal güzelliklerden etkileniyor.

NİLÜFER BAHÇESİNE TUR DÜZENLEYEN TEKNE SAYISI ARTTI

Nilüfer bahçesine tekne turu düzenleyen İbrahim Erdoğan, aynı zamanda Beyşehir Gölü’nde balıkçılık yaptıklarını belirtti.

Geçen sene deneme turlarıyla başlayan bölgedeki turizm ve ziyaretçi hareketliliğinin artan ilgi üzerine bu yıl daha da ivme kazandığını aktaran Erdoğan, “Bu sene 3-4 aydır nilüfer bahçesine gezilerimizi, turlarımızı devam ettiriyoruz. Misafirlerimiz geliyor, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin en büyük nilüfer bahçesinde sabah saat 8’de başlayan turlar akşam 6’ya kadar gün batımı anlarına kadar devam ediyor. Şu anda tekne sayımız 6-7 civarında, sırayla tura çıkıyoruz. Buranın sosyal medyada tanınmasıyla ve yapılan haberlerle ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor.

Sadece Konya ve çevresinden değil Türkiye’nin her yanından ziyaretçiler geliyor. Hatta, yurtdışından gurbetçilerimiz de nilüfer bahçesini görmek için buralara geliyor. ‘8-10 senedir Beyşehir’e gelirim, burayı neden gelmedim’ diyen misafirlerimiz oluyor. Ama bu sene resmi olarak turizme açıldı. Burası göle kıyısı olan Beyşehir ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki bir yer. Bu nilüfer bahçesi aslında çocukluğumdan beri olan yerel halk tarafından bilinen bir yerdi.

Fotoğrafçılar ve bilenler geliyordu ama turizme açık değildi. Balıkçılar olarak sadece bizler biliyorduk. Balıkçı iken turizm sektörüne atılan bizler nilüfer bahçemize olan yoğun ilgiden dolayı çok memnunuz. Zamanla burası daha da tanınacaktır diye umut ediyoruz” dedi.