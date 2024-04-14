Biden ile Trump'a canlı yayın çağrısı

ABD'de ABC, CBS, CNN, Fox, PBS, NBC, NPR ve Associated Press'in (AP) de aralarında yer aldığı basın kuruluşları, ortak bir bildiriyle, Biden ve Trump'ı Başkanlık Münazaraları Komisyonu (CPD) tarafından düzenlenecek canlı yayın münazaralarına davet etti.

Canlı yayında yapılan münazaraları "1976'dan bu yana her genel seçimin bir parçası olan zengin bir gelenek" olarak nitelendiren basın kuruluşları, seçim öncesi adayların halkın önüne çıkarak ülkenin geleceği hakkında konuşmaları gerektiğini savundu.

Biden ve Trump 2020'de de münazaraya çıkmış, bir münazara Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine iptal edilmişti.