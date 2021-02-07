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Biden: İran'a yaptırımları kaldırmak için uranyum zenginleştirme işlemini durdurmaları gerek

ABD Başkanı Joe Biden, uranyum zenginleştirme işlemini durdurana dek İran'a yaptırımları kaldırmayacaklarını açıkladı.

Biden: İran'a yaptırımları kaldırmak için uranyum zenginleştirme işlemini durdurmaları gerek
HABERTURK.COM / Ajanslar

CBS'e konuşan ABD Başkanı Joe Biden, İran'la nükleer anlaşma müzakerelerine geri dönebilmek için yaptırımları kaldırmayacağını, yaptırımların kalkması için önce İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durdurması gerektiği mesajını verdi.

Öncesinde bugün İran dini lideri Hamaney'den "Nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerimize geri dönmemizi istiyorlarsa, ABD, yaptırımları pratikte tamamen kaldırmalı ve biz de bunu teyit etmeliyiz. Eğer yaptırımların düzgün şekilde kaldırıldığını görürsek, o zaman nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerimizi uygulamaya döneceğiz" açıklaması gelmişti.

Ayetullah Ali Hamaney, "Bu, İran'ın kesin politikasıdır ve ülke yetkilileri de bunun üzerinde görüş birliğine sahiptir" diye eklemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İran'ın 2015'te imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) olarak bilinen nükleer anlaşmanın şartlarından uzaklaştığını belirtmiş, İran'ın bu şartları yerine getirmesi durumunda, Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilip gevşetilmeyeceğinin, Washington yönetiminin müttefikleri ve kongre üyeleri ile yapacağı istişarelere bağlı olacağını ifade etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da, eski Başkan Barack Obama döneminde dış politika uzmanlığı yapan, İran ile nükleer anlaşmanın mimarlarından Robert Malley'i, İran Özel Temsilcisi olarak atayarak 2015'teki anlaşmanın şartlarını desteklediği mesajı vermişti.

2015'TEKİ NÜKLEER ANLAŞMA

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığa gelmesinin ardından ABD, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini bildirmişti.

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