Biden ocak ayında İtalya'da Papa ile görüşecek

Görevini 20 Ocak 2025'te seçilmiş başkan Donald Trump'a devredecek Biden, görev süresinin sonuna yaklaşırken Papa Franciscus ile görüşecek.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, 9-12 Ocak'ta gerçekleşecek İtalya ziyaretinde Papa Franciscus, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelecek.

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