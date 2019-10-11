Bihter Özdemir Dinçel kimdir?

Bihter Dinçel 12 Mart 1982 (37 yaşında) tarihinde Diyarbakır doğumlu olan Bihter Özdemir Dinçel İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamlarken lise ve üniversite eğitimini İzmir’de tamamladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü mezunudur. İzmir’de üniversitede okurken kendi yazdığı oyunlar, çeşitli özel tiyatrolar tarafından sahnelendi. Beş yıl boyunca İzmir Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli oyuncu olarak çalıştı. Kendi yazdığı tiyatro oyunlarından ‘Hiç’, ‘Bak bir bulut ağlıyor’ ve tek kişilik ‘Ayna Ayna’ oyunları ile ayrıca ‘Evcilik’ isimli tiyatro oyununda da performans göstermiştir. Oynadığı bu oyunların arasından özellikle ‘Ayna Ayna’ isimli tek kişilik oyun İzmir ve İstanbul'da pek çok kez sahnelenmiştir. Ayrıca Bihter Dinçel'in çeşitli dergilerde deneme ve makaleleri de yayınlanmış ve ‘İstikbal mobilya ve Fortis Bank olmak üzere iki de reklam filmi çalışması bulunmaktadır.

2006 yılında BKM Mutfak Atölye çalışmalarına dahil oldu ve bu sayede tanındı. Avrupa Yakası ilk televizyon dizisi oldu. Çeşitli dergilerde deneme ve makaleleri yayımlandı. 2013 yılı Şubat ayında “Gebelere Balon” adlı kitabı yayınlandı.

2001 yılından beri dizi film, sinema ve tiyatro oyunculuğu yapmaktadır fakat profesyonel olarak yaşamı boyunca sinema filmleri, diziler, reklamlar, komedi Show programları ve tiyatro oyunlarında yer alan Bihter Dinçel gerek başarısı gerekse de güzelliği ile aranan bir yüzdür.

Bihter Özdemir Dinçel 2008 yılında usta tiyatrocu Savaş Dinçel'in sahne tasarımcısı olan oğlu Barış Dinçel ile evlenmiş ve Dinçel soyadını da kendi ismine ekletmiştir. Bihter Dinçel’in ve Barış Dinçel çiftinin bu evlilikten Yağmur Ali isminde bir oğlu vardır. güzel oyuncu Bihter Dinçel, 1.72 metre boyunda, 61 kg ağırlığında ve balık burcudur. Ali Sabuncugil Menajerlik ve Oyunculuk Ajansına bağlı olarak çalışıyor.

Bihter Dinçel’in aldığı tiyatro ödülleri

2017 – Aşiyan – Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri- (Yılın En İyi Yazarı)

Bihter Dinçel’in görev aldığı bazı tiyatro oyunları

2018 – Manik Atak (Melike) – yazar

2016 – Ortanca – yazar

2016 – Aşiyan – oyuncu- proje tasarım- yazar

2015 – Eğlendirme Dairesi – oyuncu

2014 – Kurusıkı – oyuncu (Melek)

3G Geldim Gördüm Güldüm Show

Bihter Dinçel’in rol aldığı diziler ve filmler: