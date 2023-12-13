Bilecik'te apartman boşluğundaki elektrikli bisiklet çalındı

Bilecik'te apartman boşluğundan elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde M.C.K'ye ait elektrikli bisikletin çalındığı ihbarı üzerine Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, elektrikli bisikleti bazı parçaları alınmış halde buldu.

Elektrikli bisiklet sahibine teslim edildi. Şüpheli ise gözaltına alındı.

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