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        Bilecik'te apartman boşluğundaki elektrikli bisiklet çalındı

        Bilecik'te apartman boşluğundan elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 09:53 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:53
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        Bilecik'te apartman boşluğundaki elektrikli bisiklet çalındı
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        Bilecik'te apartman boşluğundan elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        İsmetpaşa Mahallesi'nde M.C.K'ye ait elektrikli bisikletin çalındığı ihbarı üzerine Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, elektrikli bisikleti bazı parçaları alınmış halde buldu.

        Elektrikli bisiklet sahibine teslim edildi. Şüpheli ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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