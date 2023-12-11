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        Balıkesir ve çevre illerde ABD'nin BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine tepki gösterildi

        Balıkesir, Bilecik, Yalova, Kütahya ve Çanakkale'de sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 21:36 Güncelleme: 11.12.2023 - 21:36
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        Balıkesir ve çevre illerde ABD'nin BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine tepki gösterildi
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        Balıkesir, Bilecik, Yalova, Kütahya ve Çanakkale'de sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

        Merkez Zağnos Paşa Camisi bahçesinde toplanan TÜGVA Balıkesir İl Temsilciliği üyeleri ve vatandaşlar, ABD'nin ret kararını protesto etti.

        TÜGVA Balıkesir İl Temsilcisi Ömer Faruk Çolak, grup adına basın açıklaması yaptı.

        Basın açıklaması, okunan duanın ardından son buldu.

        - Bilecik

        TÜGVA Bilecik İl Lise Koordinatörü Ufuk Akkuzu, Merkez Şerifpaşa Camisi önünde yaptığı basın açıklamasında, Gazze'de terör devleti İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini, bütün dünyanın bu soykırıma şahit olduğunu anımsattı.

        Akkuzu, yapılan oylamada bütün üyelerin oy birliğiyle ateşkes yapılmasını talep etmesine rağmen ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamadığını belirterek, "Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür. Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır." dedi.

        - Yalova

        Yalova'da yatsı namazının ardından Merkez Cami önünde toplanan TÜGVA üyeleri ve vatandaşlar, tekbirler getirerek ABD'nin Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesini protesto etti.

        Grup adına açıklamayı okuyan TÜGVA İl Temsilcisi Bilal Naser, son 68 günde İsrail tarafından 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 18 bin masum insanın katledildiğini aktardı.

        BMGK'de yapılan oylamada bütün üyelerin oy birliğiyle ateşkes talep ettiğini ancak ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamadığını hatırlatan Naser, "BMGK yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerini karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir. Daha iyi daha adil bir dünya için bu ret kararını kınıyor, bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz." dedi.

        - Kütahya

        Merkez Laleli Camisi önünde toplanan TÜGVA Kütahya İl Temsilciliği üyeleri ve vatandaşlar, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

        TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Saidi Furkan Coşgun, burada yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Gazze'de yapılan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

        Birleşmiş Milletler'in her ne kadar geç kalsa da ateşkes ilan edilmesi için harekete geçtiğini, ancak ABD’nin veto etmesi sebebiyle kararın alınamadığını hatırlatan Coşgun, "Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır." dedi.

        Coşgun, bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ettiklerini sözlerine ekledi.

        - Çanakkale

        Dumlupınar Camisi önünde yatsı namazının ardından toplanan TÜGVA Çanakkale İl Temsilciliği üyeleri ve vatandaşlar, slogan atarak ret kararına tepki gösterdi.

        Grup adına basın açıklaması yapan TÜGVA Çanakkale İl Temsilciliği Lise Koordinatörü Davut Yeşil, ret kararını kınadıklarını ve bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ettiklerini söyledi.

        İsrail'in uluslararası mahkemelerde Gazze'deki eylemlerin hesabını vereceğini dile getiren Yeşil, "Son nefesimize kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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