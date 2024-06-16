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        Haberler Dünya Asya-Pasifik İkiz fil doğdu | Dış Haberler

        İkiz fil doğdu

        Tayland'da 36 yaşındaki bir filin ikiz doğurduğu ve bu durumun nadir yaşandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 00:26 Güncelleme: 16.06.2024 - 00:26
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        Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, fillerin korunması ve bakımını üstlenen Tayland merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Elephantstayden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

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        Açıklamada, 36 yaşındaki Jamjuree isimli filin, bir erkek yavru dünyaya getirdiği belirtildi.

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        Erkek yavru filin doğumundan 18 dakika sonra dişi bir yavrunun belirmesinin fil bakıcılarını "hazırlıksız" yakaladığı aktarılan açıklamada, olay hakkında "doğanın mucizesi" ifadesi kullanıldı.

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        Açıklamada, doğum sırasında telaşlanan anne filin bir bakıcının ayak bileğini kırdığı kaydedildi.

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        Yavru fillerden birinin 80 kilogram diğerinin ise 60 kilogram olarak dünyaya geldiği bildirilen açıklamada, ikizlerin gözetim altında bakımlarına devam edildiği belirtildi.

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        Elephantstay Direktörü Michelle Reedy de bir filin ikiz doğurmasının çok nadir görüldüğüne işaret etti.

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        Öte yandan Save the Elephants kuruluşuna göre fillerde ikiz doğuma yüzde 1 oranında rastlanırken, ikizlerden birinin dişi diğerinin erkek olması ise çok daha nadir yaşanıyor.

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