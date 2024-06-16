Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri öldü - Güncel haberler

        Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri öldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, fotoğraf çekilmeye çalıştığı sırada denize düşen kızını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 00:20 Güncelleme: 16.06.2024 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Babalı Mahallesi Harmankaya mevkisinde kayalık alanda fotoğraf çekilmek isteyen, 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen Havvanur Y'nin kayarak denize düşmesi üzerine, Mehmet Y. (58) kayalıklardan kızını çıkarmak istedi.

        Dalgaların Mehmet Y'yi de denize düşürmesi üzerine, Ömer Y. babasını ve kardeşini kurtarmak için denize atladı.

        Amatör balıkçıların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan baba ve çocukları, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kalp masajı yapılan Mehmet Y, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kocaeli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir kurban bayramı klasiği
        Bir kurban bayramı klasiği
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Hatay'da hüzünlü arife
        Hatay'da hüzünlü arife
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri