İstanbul Ataşehir’de kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı
Her Kurban Bayramı'nda alışageldiğimiz manzaralara ait ilk haber İstanbul'un Ateşehir ilçesinden geldi. Cadde üzerinde bulunan kurban satış yerinde kamyonete bindirildiği sırada kaçan boğa ile vatandaşlar arasında kovalamaca başladı. Boğayı yakalamaya çalışan sahibi Sezgin Kılıç'ın kolu kırıldı
Ataşehir'de kurban satış yerinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Kaçan boğayı yakalamaya çalışan sahibinin kolu kırıldı. Yakalanan boğa, bağlandığı direkte elektrik akımına kapıldı.
KAMYONETE BİNDİRİLİRKEN KAÇTI
Olay, Ferhatpaşa Mahallesi, Üsküdar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan kurban satış yerinde kamyonete bindirildiği sırada kaçan boğa ile vatandaşlar arasında kovalamaca başladı.
ELEKTRİK DİREĞİNDE AKIMAKAPILDI
Boğayı yakalamaya çalışan sahibi Sezgin Kılıç'ın kolu kırıldı. Cadde üzerinde yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan boğa bağlandığı elektrik direğinde akıma kapıldı.
KAMYONETE YÜKLENDİ
Kolu kırılan Kılıç, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırılırken, kamyonete yüklenen boğa olay yerinden götürüldü. Polis ekipleri elektrik direğinin etrafında güvenlik önlemi aldı.