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        Haberler Gündem Akraba çocukları kayboldu! Ekipler arıyor - Güncel haberler

        Akraba çocukları kayboldu! Ekipler arıyor

        Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi'nde kaybolan akraba çocukları 5 yaşındaki Sude Özkılıç ve 4 yaşındaki Zeynep Özkaya için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 01:20 Güncelleme: 16.06.2024 - 01:20
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        Akraba çocukları kayboldu! Ekipler arıyor
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        Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında kaybolan akraba çocukları Sude Özkılıç ve Zeynep Özkaya’yı yakınları kendi imkanlarıyla bulmaya çalıştı.

        Aramadan sonuç alamayan aileler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’nde bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlçe Kaymakamı Abdullah Yüksel de ekiplerle arama çalışmasına katıldı. Arama çalışmaları sürerken, Kaymakam Yüksel, “Öğlen saat 15.30 civarında çocuklar kaybolmuş, aileler de önce kendi aralarında aramış, bulamayınca akşam jandarmaya haber veriyor. Gelen bilgi üzerine mahallede arama çalışması başlattık” dedi.

        Sude ve Zeynep'in bulunması için ekiplerin çalışması sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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