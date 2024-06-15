Lamine Yamal tarihe geçti
EURO 2024 B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Maçta dikkat çeken Lamine Yamal, turnuva tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu. 16 yaş 338 günlükken sahaya çıkan Yamal, Dani Carvajal'in golüne asist yaparak öne çıktı. İspanya'nın diğer gollerini Alvaro Morata ve Fabian Ruiz kaydetti
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 yenerek turnuvaya iddialı bir başlangıç yaptı.
Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta yıldızlaşan Fabian Ruiz, bir gol ve bir asistle İspanya'nın galibiyetinde önemli rol oynadı. Alvaro Morata'nın 29. dakikada attığı ilk golde asist yapan Ruiz, 32. dakikada rakip fileleri havalandırdı.
Sağ kanattan geliştirdiği hücumlarla dikkati çeken günün etkili isimlerinden Lamine Yamal ise 45+2. dakikada Dani Carvajal'in kaydettiği golde asisti yapan isim oldu.
YAMAL TARİHE GEÇTİ
İspanya Milli Takımı'nda Lamine Yamal, turnuva tarihinde forma giyen en genç futbolcu ünvanını kazandı.
Yamal, EURO 2024'te 16 yaş 338 günlükken Hırvatistan karşısında sahaya çıkarak rekoru ele geçirdi.
Daha önce 17 yaş 246 günlükken forma giyen Polonyalı Kacper Kozlowski, rekoru elinde bulunduruyordu.
İspanya kaptanı Alvaro Morata, Hırvatistan karşısında takımının ilk golünü kaydederek turnuva tarihinin en skorer futbolcuları listesinde üçüncü sıraya yerleşti.
Morata, 7'şer gollü Fransız Antoine Griezmann ve İngiliz Alan Shearer'ı yakaladı.