Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı

Eskişehir'de oturdukları sitenin garajında tartıştığı eşi Sibel Çifçi (45) ile evde üvey kızı Cemre Gürpınar’ı (16) tabancayla vurarak öldüren Gürkan Çifçi (47) intihar etti.

Olay, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Gürkan ve Sibel Çifçi çifti arasında oturdukları sitenin garajında tartışma çıktı.

ÖNCE EŞİNİ SONRA ÜVEY KIZINI VURDU

Park halinde olan otomobilde yaşanan tartışmada Gürkan Çifçi, eşi Sibel Çifçi’yi tabancayla ateş ederek öldürdü. Daha sonra ise apartmanın ikinci katındaki eve çıkıp üvey kızı Cemre Gürpınar’ı da tabancayla vurarak öldüren Gürkan Çifçi, aynı tabancayla intihar etti.