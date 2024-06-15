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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı | Son dakika haberleri

        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı

        Eskişehir'de yaşadığı tartışmanın ardından eşini ve 16 yaşındaki üvey kızını vuran 45 yaşındaki Gürkan Çiftçi kendi canına kıydı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 21:05 Güncelleme: 15.06.2024 - 21:05
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        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
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        Eskişehir'de oturdukları sitenin garajında tartıştığı eşi Sibel Çifçi (45) ile evde üvey kızı Cemre Gürpınar’ı (16) tabancayla vurarak öldüren Gürkan Çifçi (47) intihar etti.

        Olay, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Gürkan ve Sibel Çifçi çifti arasında oturdukları sitenin garajında tartışma çıktı.

        ÖNCE EŞİNİ SONRA ÜVEY KIZINI VURDU

        Park halinde olan otomobilde yaşanan tartışmada Gürkan Çifçi, eşi Sibel Çifçi’yi tabancayla ateş ederek öldürdü. Daha sonra ise apartmanın ikinci katındaki eve çıkıp üvey kızı Cemre Gürpınar’ı da tabancayla vurarak öldüren Gürkan Çifçi, aynı tabancayla intihar etti.

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        Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerinin yaptığı incelemede Sibel Çifçi site garajındaki otomobilde, Cemre Gürpınar ve Gürkan Çifçi ise evde ölü olarak bulundu.

        Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Sibel Çifçi, kızı Cemre Gürpınar ile Gürkan Çifçi’nin cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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