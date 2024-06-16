Denizli'de bir kişi eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü - Güncel haberler

Denizli'de bir kişi eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü - Güncel haberler

Denizli'de bir kişi eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokak'ta eski eşi Meral Tınaztepe'nin işlettiği büfenin önüne otomobiliyle gelen Şeref Ç. ile burada bulunan Musa Ayaz arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonrasında Şeref Ç., eski eşini ve yanındaki arkadaşını tüfekle öldürdü

Anadolu Ajansı Giriş: 16.06.2024 - 00:36 Güncelleme: 16.06.2024 - 00:36 facebook

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