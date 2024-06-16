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        Haberler Gündem Denizli'de bir kişi eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü - Güncel haberler

        Denizli'de bir kişi eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokak'ta eski eşi Meral Tınaztepe'nin işlettiği büfenin önüne otomobiliyle gelen Şeref Ç. ile burada bulunan Musa Ayaz arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonrasında Şeref Ç., eski eşini ve yanındaki arkadaşını tüfekle öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 00:36 Güncelleme: 16.06.2024 - 00:36
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        Eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
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        Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokak'ta eski eşi Meral Tınaztepe'nin (47) işlettiği büfenin önüne otomobiliyle gelen Şeref Ç. ile burada bulunan Musa Ayaz (47) arasında tartışma yaşandı.

        Şeref Ç. tartışma sırasında otomobilden aldığı av tüfeğiyle eski eşi ve arkadaşı Ayaz'a 4 el ateş ederek kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Ayaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Tınaztepe de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli Şeref Ç'nin kullandığı otomobil bir caddede park halinde bulundu.

        Yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.​​​​​​​

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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