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        Yaralı baykuş ve çakır, tedavi edilerek doğaya bırakıldı

        Bilecik'te yaralı bulunan baykuş ve çakır cinsi kuşlar, tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:06 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:06
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        Yaralı baykuş ve çakır, tedavi edilerek doğaya bırakıldı
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        Bilecik'te yaralı bulunan baykuş ve çakır cinsi kuşlar, tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında İnhisar ve Gölpazarı ilçelerinde ormanlık alanda Baykuş ve Çakır cinsi kuşları yaralı olarak buldu.

        Veteriner ekiplerince tedavisi yapılan baykuş ve çakır cinsi kuşlar, tabiata salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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