Yaralı baykuş ve çakır, tedavi edilerek doğaya bırakıldı
Bilecik'te yaralı bulunan baykuş ve çakır cinsi kuşlar, tedavi edilerek doğaya bırakıldı.
Bilecik'te yaralı bulunan baykuş ve çakır cinsi kuşlar, tedavi edilerek doğaya bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında İnhisar ve Gölpazarı ilçelerinde ormanlık alanda Baykuş ve Çakır cinsi kuşları yaralı olarak buldu.
Veteriner ekiplerince tedavisi yapılan baykuş ve çakır cinsi kuşlar, tabiata salındı.
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