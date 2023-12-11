Pazaryerili sporcular Kick Boks Bölge Turnuvasından 4 altın 5 bronz madalya ile döndü

–Bilecik’in Pazaryeri Kick Boks Takımı Bursa’dan 4 altın, 5 bronz madalya ile döndü.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde kapalı spor salonunda düzenlenen Kick Boks Bölge Turnuvasında Pazaryeri sporcuları 9 madalyayla kazandı.

Efecan Güçlü, Zeynep Ece Yavaş, Fatma Nur Yağcı, Nur Yeliz altın madalya, Fatma Nur Özsoy, Emir Ali Üstün, Abdullah Arslan, Berra Avşar ve Azra Ceylan bronz madalya aldı.

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