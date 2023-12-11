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        Pazaryerili sporcular Kick Boks Bölge Turnuvasından 4 altın 5 bronz madalya ile döndü

        –Bilecik'in Pazaryeri Kick Boks Takımı Bursa'dan 4 altın, 5 bronz madalya ile döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 09:26 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:28
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        Pazaryerili sporcular Kick Boks Bölge Turnuvasından 4 altın 5 bronz madalya ile döndü
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        –Bilecik’in Pazaryeri Kick Boks Takımı Bursa’dan 4 altın, 5 bronz madalya ile döndü.

        Bursa’nın Mudanya ilçesinde kapalı spor salonunda düzenlenen Kick Boks Bölge Turnuvasında Pazaryeri sporcuları 9 madalyayla kazandı.

        Efecan Güçlü, Zeynep Ece Yavaş, Fatma Nur Yağcı, Nur Yeliz altın madalya, Fatma Nur Özsoy, Emir Ali Üstün, Abdullah Arslan, Berra Avşar ve Azra Ceylan bronz madalya aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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