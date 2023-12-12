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        Gölpazarı'nda sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışırken düşen yaşlı kadın yaralandı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir kadın, sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 09:22 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:22
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        Gölpazarı'nda sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışırken düşen yaşlı kadın yaralandı
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        Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bir kadın, sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı.

        Reşadiye Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki evinden çıkarak ekmek almaya giden Sümbül K. (84), sahipsiz köpeklerin kendisine doğru geldiğini görünce panikleyerek kaçmaya çalıştığı sırada düştü.

        Yaralanan kadın, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İlk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının vücudunda kırıklar olduğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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