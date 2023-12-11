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        Bilecikli kadınların çamurdan temizlediği yeşil soğan sofraları süslüyor

        Marmara Bölgesi'nin sebze üretim merkezlerinden Bilecik'in İnhisar ilçesinde hasadına başlanan yeşil soğan, temizlenip satış noktalarına gönderiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:22
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        Bilecikli kadınların çamurdan temizlediği yeşil soğan sofraları süslüyor
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        Marmara Bölgesi'nin sebze üretim merkezlerinden Bilecik'in İnhisar ilçesinde hasadına başlanan yeşil soğan, temizlenip satış noktalarına gönderiliyor.

        İklim dolayısıyla mikro klima özelliği taşıyan ilçede örtü altı tarımın yapıldığı Çayköy, Koyunlu, Hisarcık ve Samrı köyleri ile Karaağaç ve Akkum mahallerinde yeşil soğan hasadına başlandı. Yeşil soğanın hasadında ve temizliğinde çalışanların çoğunluğunu oluşturan kadınlar, sabah ev işlerini tamamladıktan sonra tarlada toplanan ürünleri çamurundan temizleyerek deste haline getiriyor.

        Hasatta işin yükünü, zahmetini çeken kadınlar, taze soğanın dikim, söküm, toplama, temizleme, yıkama ve paketleme gibi aşamalarının her bölümünde çalışıyorlar. Temizlenen yeşil soğanlar Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

        İl genelinde 115 dekar alanda yılda 5 bin 400 tonu aşkın yeşil soğan üretiliyor. Sebze üretiminin yoğun yapıldığı İnhisar'da ise bin 610 ton yeşil soğan elde ediliyor.

        Üretici Mithat Güçlüdağ, AA muhabirine, kış aylarında yetiştirdikleri yeşil soğanları temizleyip, yenilecek şekle getirdiklerini aktararak, hasadını yaptıkları yeşil soğan fiyatının hava şartlarına bağlı olduğunu söyledi.

        Kış sezonunda ağırlıklı yeşil soğan ve roka ürettiklerini anlatan Güçlüdağ, şunları kaydetti:

        "Bursa'nın Yenişehir ilçesinden soğanın kurusunu getiriyoruz. Seralara tek tek dikiyoruz. Hava şartlarına göre 1,5-2 ay içerisinde yeşil soğan haline geliyor. 6 dönüm bir alanda üretim yapıyorum. Hiçbir şekilde suni gübre yok. İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Sakarya olmak üzere Marmara Bölgesi ile Türkiye'nin her bölgesine gidiyor. Şuan işçi bulmakta zorlanıyoruz. Yeşil soğanın dikim, söküm, toplama, temizleme, yıkama ve paketleme işçiliği zor. Çalışacak genç işçi bulamıyoruz, söküm işini oğlum işyerinden izin alarak yapıyor. Çalışan kadınlarımızın yaş ortalaması 60 ve üzeri. Biz burada hem istihdama hem ilçe hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yeşil soğana talep azaldı. Hava şartlarından etkileniyor yeşil soğanımız. Kışın kar, buz olursa yeşil soğan para ediyor, hava sıcak giderse ucuzluyor. Her şeye rağmen umutluyuz, bu bizim ekmek kapımız."

        Güçlüdağ, soğanın beyaz kısmının bol miktarda A vitamini içermesinin yanında soğuk algınlığı, vücut direncinin artırılması, zihin yorgunluğunu dindirmesi ve idrar söktürücü özellikleriyle sağlık açısından birçok faydası olduğunu dile getirdi.

        Soğan temizleyen 66 yaşındaki Nuran Çatak da yıllardır hasadın ardından getirilen soğanları temizlediklerini dile getirerek, "Sabah 08.00'de oturuyoruz, akşam 17.00'ye kadar çalışıyoruz. Emeği çok, 6 defa elden geçiyor, ondan sonra satışa gidiyor. İşimiz zor yani. Ellerimiz alışık, ekmeğimiz de bu." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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