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        Bilecik'te yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl'ün başkanlığında 2024'ün ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:29 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:31
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        Bilecik'te yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
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        Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl'ün başkanlığında 2024'ün ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Valilik'te bölge müdürleri ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen, 2023 yılının değerlendirildiği toplantıda Vali Aygöl, geçen sene ilde 435 projenin hayata geçirildiğini bildirdi.

        Bu projelerden 242'sinin bitirildiği, 111'inin ise sürdüğünü belirten Aygöl, projelerin toplam maliyetinin 8 milyar 568 milyon 496 bin lira olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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