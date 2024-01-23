Bilecik'te yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl'ün başkanlığında 2024'ün ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.
Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl'ün başkanlığında 2024'ün ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.
Valilik'te bölge müdürleri ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen, 2023 yılının değerlendirildiği toplantıda Vali Aygöl, geçen sene ilde 435 projenin hayata geçirildiğini bildirdi.
Bu projelerden 242'sinin bitirildiği, 111'inin ise sürdüğünü belirten Aygöl, projelerin toplam maliyetinin 8 milyar 568 milyon 496 bin lira olduğunu ifade etti.
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