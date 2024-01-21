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        Pazaryeri'nde şehitleri anmak için doğa yürüyüşü yaptılar

        –Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü birlikte Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan askerleri anma etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 15:34 Güncelleme: 21.01.2024 - 15:36
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        Pazaryeri'nde şehitleri anmak için doğa yürüyüşü yaptılar
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        –Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü birlikte Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan askerleri anma etkinliği düzenledi.

        75 kişilik grup, 6 kilometrelik yürüyüş sonrası teröristlerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden askerler ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı ve Fatiha okudu.

        30 santimetre kar kalınlığında Sarıdayı ve Dereköy köyleri arasında 6 kilometrelik yürüyüş sonunda Kaymakam Kahraman, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler ve tüm şehitler anmak için bu yürüyüşü düzenlediklerini belirterek katılım gösterenlere teşekkür etti.

        Etkinliğe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jandarma Komutanı Recep Kuş, Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tekelioğlu, Sarıdayı Köyü Muhtarı Nizamettin Yılmaz, Jandarma ve Orman personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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