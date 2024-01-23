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        Osmaneli'de iki katlı ahşap ev yandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 09:42 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:43
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        Osmaneli'de iki katlı ahşap ev yandı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

        Ericek köyünde sabaha karşı Kadir Aydın'a (49) ait iki katlı ahşap evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Evden alevler yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Osmaneli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

        Evin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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