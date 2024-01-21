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        Bilecik'te kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı

        Bilecik'te kar nedeniyle yüksek kesimlerde ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 13:25 Güncelleme: 21.01.2024 - 13:45
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        Bilecik'te kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Bilecik'te kar nedeniyle yüksek kesimlerde ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        İl genelinde sabah etkisini artıran yağış dolayısıyla merkez, Pazaryeri ve Söğüt ilçelerindeki yüksek kesimlerinde kapanan 24 köy yolu ve bağlantı yollarının açılması için İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

        Karayolları 144. Şube Şefliği ekipleri de sorumluluk bölgelerinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için kamyon ve greyderle karla çalışma yürütüyor.

        Bazı bölgelerde kar kalınlığının 30-40 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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