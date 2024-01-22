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        Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 08:59 Güncelleme: 22.01.2024 - 08:59
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        Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez Tepebaşı mevkisinden Çarşı istikametine seyir halindeki Zeynel M.A. yönetimindeki 11 ABH 340 plakalı motosiklet, Tevfik Bey caddesine giriş yaptığı esnada arka tekerinin zincir atıp kitlenmesi sonucunda devrildi.

        Meydana gelen kazada devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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