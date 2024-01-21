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        Bilecik´te kar yağışı; 24 köyün yolu kapandı

        BİLECİK´te etkili olan kar yağışının ardından 24 köyün yolu kapandı. Bilecik Valiliği, yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 15:28 Güncelleme: 21.01.2024 - 15:30
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        Bilecik´te kar yağışı; 24 köyün yolu kapandı
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        BİLECİK´te etkili olan kar yağışının ardından 24 köyün yolu kapandı. Bilecik Valiliği, yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.

        Bilecik´te etkili olan kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 3, Pazaryeri ilçesinde 10, Söğüt ilçesinde ise 11 köyün yolu kapandı. Bilecik Valiliği ulaşıma kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi´nin aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Valilik açıklamasında, "İl Özel İdaresi ekiplerimizce kapalı olan, 24 köy ve bağlantı yolunun (merkez 3, Pazaryeri 10, Söğüt 11) açma çalışmaları devam etmektedir. Karayolları ekiplerimizce yol kontrolleri ve tuzlama çalışmaları yürütülmektedir. Şehir merkezinde kapalı cadde ve sokak bulunmamakta olup, Belediye ekiplerimiz gerekli çalışmaları yürütmektedir. Haberleşme ve enerji kesintisi olan yerleşim yerimiz bulunmamaktadır. AFAD arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz teyakkuz halinde beklemektedir" denildi. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte aralıklarla hafif kar yağışı bekleniyor.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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