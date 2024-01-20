Bilecik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İ.B. idaresindeki 54 TA 745 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Sever Sokak Mezbahayolu Caddesi İstasyon Spor Salonu önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu S.A.D. yönetimindeki 45 PC 6751 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler İ.B. ve S.A.D. ile araçlardan birindeki A.D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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