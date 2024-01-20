Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 16:53 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        İ.B. idaresindeki 54 TA 745 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Sever Sokak Mezbahayolu Caddesi İstasyon Spor Salonu önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu S.A.D. yönetimindeki 45 PC 6751 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler İ.B. ve S.A.D. ile araçlardan birindeki A.D. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kira gelirleri mercek altında
        Kira gelirleri mercek altında
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        İşte en çok kar eden takım!
        İşte en çok kar eden takım!
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Öğrenciler, Osmaneli Belediyesinin hayvan hastanesini gezdi
        Öğrenciler, Osmaneli Belediyesinin hayvan hastanesini gezdi
        Bilecik'te yaban domuzu sürüsü sitenin bahçesinde yiyecek aradı
        Bilecik'te yaban domuzu sürüsü sitenin bahçesinde yiyecek aradı
        Bilecik Valisi Aygöl, öğrencilerin karne sevincini paylaştı
        Bilecik Valisi Aygöl, öğrencilerin karne sevincini paylaştı
        Bilecikli öğrenciler dönem boyunca güne bahçede spor yaparak başladı
        Bilecikli öğrenciler dönem boyunca güne bahçede spor yaparak başladı
        Osmaneli'nde öğrenciler yarıyıl tatiline girdi
        Osmaneli'nde öğrenciler yarıyıl tatiline girdi
        Uzmanından ebeveynlere "karne" uyarısı
        Uzmanından ebeveynlere "karne" uyarısı