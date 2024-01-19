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        Bilecikli öğrenciler dönem boyunca güne bahçede spor yaparak başladı

        ATAHAN GEZER - Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl'ün talimatıyla yürütülen Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılında ilkokul öğrencileri hava şartlarının uygun olduğu günlerde ilk derse bahçede spor yaparak başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:40 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:55
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        Bilecikli öğrenciler dönem boyunca güne bahçede spor yaparak başladı
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        ATAHAN GEZER - Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl'ün talimatıyla yürütülen Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılında ilkokul öğrencileri hava şartlarının uygun olduğu günlerde ilk derse bahçede spor yaparak başladı.

        Milli Eğitim İl Spor Koordinatörü Gürkan Algan ile beden eğitimi öğretmenlerince hava şartları elverdiği ölçüde hafta içi her sabah il genelindeki ilkokullarda düzenlenen etkinlikler sayesinde öğrenciler, güne zinde başlama imkanı buldu.

        "Hareketliyim, Sağlıklıyım!" adlı projede 11 bin 820 ilkokul öğrencisi, okul bahçelerinde her sabah ilk dersten önce müzik eşliğinde kültür fizik hareketleri yaptı.

        Birinci yarıyılda 4 aylık süreçte öğrencilerin yaklaşık 10 dakika süresince hem eğlendiği hem de spora teşvik edildiği uygulamanın ikinci dönemde ortaokul ve liselerde de başlatılarak 193 okulun tamamına yayılması hedefleniyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, AA muhabirine, BİL-EN Programı'nın Bilecik Valiliğince hayata geçirildiğini söyledi.

        Öğrencilerin güne sporla başladıklarını ve etkinlikten memnun kaldıklarını aktaran Akyol, projenin uygulanmasına vesile olduğu için Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e teşekkür etti.

        - "Çocukların hepsi çok mutlu"

        Koordinatör Gürkan Algan da uygulamayla öğrencilerin derslerine yönelik motivasyonlarının arttığını dile getirdi.

        Keyifli vakit geçirdiklerini vurgulayan Algan, şöyle konuştu:

        "Onları uyandırıyor, kendilerine getiriyoruz. Bu sayede herkes uyanıyor ve dersler daha verimli geçiyor. Çocukların hepsi çok mutlu. Aynı zamanda bu projeye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay da katkı sağladı. Sayın Valimizin gelmesiyle 4 aydır bu projeye başlamış bulunuyoruz. Önce ilkokullardaki proje okullarından başladık. Derdimiz, çocuklarımızın sağlıklarına katkı sunmak, onları eğlendirmek ve obeziteyle mücadele etmek. Öncelikle kültür fizik hareketleriyle başlıyoruz. Onları ısıtıyor, esnetiyoruz. Daha sonra müzik eşliğinde aynı hareketleri tekrarlıyoruz."

        Algan, çocukların vücutlarındaki oksijen oranının artması sebebiyle okuduklarını daha iyi anladıklarını sözlerine ekledi.

        - Derse uykusuz değil dinç başlıyorlar

        TOKİ İlkokulu Müdürü İsmail Kurt, öğrencilerin erken saatlerde uyanmaları nedeniyle zaman zaman uykusuzluk yaşadıklarını kaydetti.

        Çocukların spor yaparak bu sorundan kurtulduklarını dile getiren Kurt, "Derslere zinde bir şekilde giriyorlar. Öğretmenler de çocuklarda fark oluştuğunu söylüyorlar. Çocuklar daha neşeli ve hareketli oluyorlar. Dersler daha verimli geçiyor." dedi.

        Okulun 4. sınıf öğrencileri Buket Naz Demirci ve Kerem Ensar Yılmaz ise etkinlikten memnun kaldıklarını anlatarak, evlerinde de spor yaptıklarını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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