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        BŞEÜ Diş Hekimliği Fakültesinin yapılanması tamamlanıyor

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:58 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:50
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        BŞEÜ Diş Hekimliği Fakültesinin yapılanması tamamlanıyor
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Gölpark'taki üniversiteye ait sosyal tesisteki programda, Rektör Prof. Dr. Beydemir, göreve gelmesinden bugüne kadar geçen sürede yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2021 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesinin öğrenci alımına yönelik çalışmaları ile sağlık bloklarında hizmet verecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin altyapı çalışmalarının titizlikle yapıldığını aktaran Beydemir, şunları kaydetti:

        "Diş Hekimliği Fakültemizi ilimizin sağlık hizmetleri için en az Tıp Fakültemiz kadar önemsiyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamlamak üzere olduğumuz Diş Hekimliği Fakültemizde en yakın zamanda akademik yapılanmamızı da tamamlayıp öğrenci alımına başlayacağız. Diş Hekimliği Fakültemiz de ilimize diş sağlığı ve tedavisi noktasında hizmet edecek ve Bilecik'in sağlık şehri olması hayalimize bizi bir adım daha yaklaştıracaktır. Ortodonti, çene cerrahisi gibi uzmanlık gerektiren klinik operasyonlar artık Bilecik'te yapılabilecek, bu da vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçları için başka illere gitme problemini ortadan kaldıracaktır. İlimizde yaşayan vatandaşlarımızın yerinde ve yeterli sağlık hizmeti alabilmesi için büyük önem taşıyan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz tamamlandığında üniversitemize ve ilimize büyük katkılar sağlayacaktır.

        Tıp Fakültesi de üniversitemize olduğu kadar ilimize de artı bir değer katmış olup artık civar illerden Bilecik'e tedavi için gelen vatandaşlara da hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bu yana sanayicilerimize hizmet vermekte olan ve ihtiyaç duydukları analiz ile ölçümleri yaparak destek sağlayan Merkezi Araştırma Laboratuvarı (BARUM) ve Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (DAUM), numune kabul, mineraloji ve petrografi, fiziksel ve mekanik analiz laboratuvarları, numune hazırlamak için ayrıca tesis edilen kesme ve şekillendirme laboratuvarlarıyla işlevsel bir yapıya kavuştu. Gerek yurt dışı akademik deneyime sahip kadromuzla gerekse yurt içi sektöre hakim dinamik kadromuzla yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamaktayız."

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