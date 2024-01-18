Bilecik Valisi Aygöl, Borsa İstanbul BİLSEM ve PTT Başmüdürlüğünü ziyaret etti Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile yeni binasına taşınan PTT Başmüdürlüğüne ziyarette bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile yeni binasına taşınan PTT Başmüdürlüğüne ziyarette bulundu.

Vali Aygöl, BİLSEM'de İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol tarafından karşılandıktan sonra atölyeleri inceledi.

BİLSEM Müdürü Emrah Urgan'dan kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi alan Aygöl, okuldaki öğrencilerin Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olma potansiyelinin olduğunu belirterek, fedakarlıklarından dolayı merkezde görev yapan öğretmenlere teşekkür etti.

Ayrıca, Vali Aygöl, yeni binasında ziyaret ettiği Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt'tan kurumun kentteki çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Kargo ve posta bölümlerinin çalışanları ve vatandaşlarla görüşen Aygöl, görevli personele kolaylıklar diledi.