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        Bilecik'te gönüllü gençler cami temizliyor

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gençlerin başlattığı projeyle camiler temizleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 19.01.2025 - 14:59
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        Bilecik'te gönüllü gençler cami temizliyor
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde gençlerin başlattığı projeyle camiler temizleniyor.

        Pazaryeri İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, Pazaryeri Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri her hafta farklı bir camide bir araya gelerek temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Gümüşdere köyünde gerçekleştirilen etkinlikte üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerinden oluşan ekip, köy camisini baştan sona temizledi.

        Gençler ayrıca caminin kışlık odunlarını da keserek yakacak ihtiyacını karşıladı. Bu anlamlı etkinlik, köy halkının büyük beğenisini topladı. Köy muhtarı Sedat Ceylan emeği geçenlere teşekkür etti.

        Proje, yalnızca gençler tarafından değil, ilçe protokolü tarafından da desteklenirken, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfi Akyüz, ve İlçe Mal Müdürü Taner Güney de etkinlikte yer alarak gençlerle birlikte cami temizliği yaptı.

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