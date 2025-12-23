Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Bozüyük ve İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer bir kazada ise E.Z'nin (40) kullandığı 16 ADR 143 plakalı çekici, Osmaneli-İznik kara yolunun Yeşilçimen mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

