        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri şiir dinletisi sundu

        Bilecik'te 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinin 21 öğrencisi, şiir dinletisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:12
        Bilecik'te 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri şiir dinletisi sundu
        Bilecik'te 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinin 21 öğrencisi, şiir dinletisi gerçekleştirildi.

        Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi'nde, "Bir kış akşamı, kelimelerin en güzel hali" adlı etkinlikte, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Beytullah Taş rehberliğinde 21 öğrenci, Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek ve Şükrü Erbaş ile Attila İlhan gibi şairlerin şiirlerini müzik eşliğinde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, dinletinin sonunda yaptığı konuşmada, şiir sevgisinin, okumanın ve yazmanın yaşın getirdiği duyguların ve hislerin sonucunda güzel bir etkinliği oluşturduğunu söyledi.

        Bazen anıyı, duyguyu, yılları bazen de hayatı sadece mısraya sığdırılabildiğini ifade eden Şimşek, "İnsan duygularını sayfalarca yazmak istiyor ama bazen kısaca dörtlükle özetleyebiliyor. Öğrencilerimiz, değerli üstatların şiirlerini seslendirdiler. O duyguları, o anları bizlere yaşattılar." diye konuştu.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Tahsin Yazır ve Halis Çelik, Okul Müdürü Zaim Akbulut ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

