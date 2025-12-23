Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecikli öğrenciler "Küçükler Yazar, Büyükler Çizer Projesi" ile masalları animasyonla anlatacak

        Bilecik'teki Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesinin "Küçükler Yazar, Büyükler Çizer" adlı projesiyle animasyonla milli değerleri bugüne taşıyacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecikli öğrenciler "Küçükler Yazar, Büyükler Çizer Projesi" ile masalları animasyonla anlatacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'teki Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesinin "Küçükler Yazar, Büyükler Çizer" adlı projesiyle animasyonla milli değerleri bugüne taşıyacak.

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün imam hatip okullarında fırsat, koşullar ve mevcut kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının hedeflendiği SADA Kültür, Sanat ve Edebiyat Programı kapsamında Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi hibe desteği almaya hak kazandı.

        "Küçükler Yazar, Büyükler Çizer Projesi" kapsamında öğrencilerin yazdıkları masallar, animasyonla canlandırılacak.

        Okul Müdürü Mehtap Arslan, AA muhabirine, okulun programa resim, karikatür ve animasyon alanında başvuruda bulunduğunu söyledi.

        Projelerinin kurgusunu "küçükler yazar, büyükler çizer" anlayışı üzerine kurulduklarını anlatan Arslan, şöyle konuştu:

        "Ortaokuldan seçilen 10 kız ve 10 erkek olmak üzere 20 öğrencimize yazarlık eğitimi vereceğiz. Yazdıkları masallar arasından seçilen eserler, lise öğrencilerimiz tarafından animasyona dönüştürülecek. Böylece ortaokul ve lise öğrencilerimiz arasında güçlü bir akran dayanışması oluşacak ve dijital dünyada kalıcı bir iz bırakacaklar."

        Bilecik'in kuruluş ve kurtuluşun şehri olduğunu ifade eden Arslan, öğrencilerin Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi gibi tarihi şahsiyetleri ve milli mücadele dönemini daha iyi kavramalarını hedeflediklerini ifade etti.

        Arslan, yaklaşık 6 ay sürecek proje kapsamında öğrencilerin, yazarlık ve animasyon hazırlama eğitimleri alacağını aktardı.

        Animasyon atölyeleri için Anadolu Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine ziyaretler gerçekleştirileceklerini dile getiren Arslan, "Öğrenciler, değerler eğitimi ve karikatür alanlarında düzenlenecek atölye çalışmalarında alanında uzman konuklarla bir araya gelecek. Öğrencilerimizin dijital dünyadan etkilenen değil, dijital dünyayı etkileyen, tarih şuuruna sahip ve sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olmalarını amaçlıyoruz." diye konuştu.

        - "Masallar, animasyonla hayat bulacak"

        Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Talha Berk Tamsu ise projenin ortaokul ve lise öğrencilerinin ortak üretimine dayandığını belirtti.

        Masalların, geçmişi, tarihsel kimliği ve milli değerlerimi, kültürleri bugüne aktaran en önemli anlatı unsurlarından birisi olduğunun altını çizen Tamsu, şöyle devam etti:

        "Küçüklerimiz bir masal karakteri oluşturacak ve o karaktere maceralar yaşatacaklar. Lise öğrencilerimiz ise o masalı bir animasyona çevirecekler. Hem öğrencilerimizin değerlerimize hakim olması hem de yazma becerilerini geliştirmeleri, aynı zamanda hayal güçleri kullanarak bir metni yazıya ve görsele dönüştürme sürecini başarabilmeleri için böyle bir proje yapmayı uygun gördük. Öğrencilerimiz çok istekli. İnşallah güzel bir proje ortaya çıkartacağız."

        Projede yer alan öğrenci İkra Gizem Ünal da gezegenler arası yolculuğu konu alan bir masal yazdığını kaydetti.

        Öğrencilerden Ecrin Ayyürek ise zaman yolculuğu temasını işlediği hikayesinde geçmiş ve geleceği kurguladığını anlattı.

        Lise öğrencilerinden Esra Gün, çizdiği "Mercan kız" adlı resimle masalı görselleştirdiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!

        Benzer Haberler

        Kooperatifleşen kadınlar el emeklerini kendi markalarıyla pazarlıyor
        Kooperatifleşen kadınlar el emeklerini kendi markalarıyla pazarlıyor
        Bilecik'te geleceğin sporcuları taekwondo minderinde yetişiyor
        Bilecik'te geleceğin sporcuları taekwondo minderinde yetişiyor
        Bilecikli kick boksçulardan Türkiye derecesi
        Bilecikli kick boksçulardan Türkiye derecesi
        Bilecik Valisi Sözer esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
        Bilecik Valisi Sözer esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
        BFA deplasmanda gol oldu yağdı
        BFA deplasmanda gol oldu yağdı
        1969 Bilecik Spor Kulübü kazanması bildi
        1969 Bilecik Spor Kulübü kazanması bildi