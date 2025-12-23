Kooperatifleşen kadınlar el emeklerini kendi markalarıyla pazarlıyor

MUHSİN ARSLAN/BEYZANUR TOPÇU - Bilecik'in Bozüyük ilçesi Muratdere köyünde yaşayan kadınlar, kurdukları kooperatifle el emeği ürünlerini kazanca dönüştürüp ekonomiye ve istihdama katkı sağlıyor.

İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki Muratdere köyünde yaşayan Zeynep Bostan öncülüğündeki 28 kadın, 3 yıl önce Bozüyük Muratdere Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Kooperatif bünyesinde erişte, şehriye, tarhana, kozalak şurubu, pancar pekmezi ve çilek reçeli gibi birçok yöresel ürünün üretimini yapan kadınlar, tescil ettirdikleri "Harmanyeli" markasıyla bu ürünleri satışa sunuyor.

Köyde kafe, market ve lokanta da işleten kadınlar, dönüşümlü olarak görev aldıkları kooperatifte emeklerini kazanca dönüştürüyor.

Kooperatif Başkanı Zeynep Bostan, AA muhabirine, başlangıçta bireysel işletme açmayı düşündüğünü ancak köydeki kadınların isteği üzerine kooperatif kurmaya karar verdiğini söyledi.

Kadınların hevesli olmasının kendisini etkilediğini, köydeki ekonomik hayatın canlanması için hep birlikte bu işe koyulduklarını dile getiren Bostan, "Şu anda ürünlerimizi marketimizde, yol güzergahındaki akaryakıt istasyonlarında ve telefonla sipariş alarak kapıya teslim yöntemiyle satıyoruz. Kargoyla satış için talep var ancak bunun için hazırlık aşamasındayız." dedi.

Bostan, devlet desteğiyle aldıkları erişte kıyma, meyve kurutma ve pancar kıyma makineleri sayesinde üretim kapasitelerini artırdıklarını anlattı.

Kooperatifin kadınlar için moral ve motivasyon kaynağı olduğuna değinen Bostan, "Hedefimiz daha büyük. Yaz aylarında gözleme evimiz var. Mayıs ayında açıp eylül ayında kapatıyoruz. Ayrıca köye ziyarete gelen ya da köyde çalışan işçilerin yemek yiyebileceği, alışveriş yapabilecekleri lokanta ve marketten oluşan mekan oluşturduk. Kadınlarımız için güzel bir ortam oldu." ifadesini kullandı.

Bostan, böyle bir oluşuma öncülük ettiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "İlk başlarda bu kadar ilerleyip kadınlarımıza katkı sağlayacağımıza çok inanmamıştım ama şu an geldiğimiz noktada bütün kadınlarımızın geliri var. Kendilerine güvenleri geldi, daha da büyümek istiyorlar. Benim için gurur verici. Yüzde 30 devlet desteğiyle aldığımız makineleri kullanmaya başladıktan sonra ürünleri daha hızlı ve kolay yapıyoruz." diye konuştu.