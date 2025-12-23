Bilecik'te park halindeki araçta uyuşturucu madde bulundu
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devriye sırasında park halindeki araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaneli-İznik kara yolunda devriye sırasında park halindeki otomobilde bulunan kişilerin durumunda şüphelendi.
Araçta yapılan aramada, bagaj kısmında peçeteye sarılı 40 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar M.G.E. ve F.E. hakkında işlem başlatıldı.
