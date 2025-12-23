Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te park halindeki araçta uyuşturucu madde bulundu

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devriye sırasında park halindeki araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 12:55 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te park halindeki araçta uyuşturucu madde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devriye sırasında park halindeki araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaneli-İznik kara yolunda devriye sırasında park halindeki otomobilde bulunan kişilerin durumunda şüphelendi.

        Araçta yapılan aramada, bagaj kısmında peçeteye sarılı 40 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Yakalanan zanlılar M.G.E. ve F.E. hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları

        Benzer Haberler

        Vali Sözer'den Bilecik POMEM'e ziyaret
        Vali Sözer'den Bilecik POMEM'e ziyaret
        Bilecik'te 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri şiir dinletisi sun...
        Bilecik'te 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri şiir dinletisi sun...
        Kooperatifleşen kadınlar el emeklerini kendi markalarıyla pazarlıyor
        Kooperatifleşen kadınlar el emeklerini kendi markalarıyla pazarlıyor
        Bilecikli öğrenciler "Küçükler Yazar, Büyükler Çizer Projesi" ile masalları...
        Bilecikli öğrenciler "Küçükler Yazar, Büyükler Çizer Projesi" ile masalları...
        Bilecik'te geleceğin sporcuları taekwondo minderinde yetişiyor
        Bilecik'te geleceğin sporcuları taekwondo minderinde yetişiyor
        Bilecikli kick boksçulardan Türkiye derecesi
        Bilecikli kick boksçulardan Türkiye derecesi