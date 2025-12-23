Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramada, 94 bin 940 dolu ve boş makaron ile 80 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince kent merkezinde ve Bozüyük ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.