Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Bilecik'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 17:04 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince kent merkezinde ve Bozüyük ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, 94 bin 940 dolu ve boş makaron ile 80 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te el sanatları sergisi ziyarete açıldı
        Bilecik'te el sanatları sergisi ziyarete açıldı
        Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Vali Sözer, Yeni Yıl Tedbirlerine İlişkin Hazırlık ve Koordinasyon Toplantı...
        Vali Sözer, Yeni Yıl Tedbirlerine İlişkin Hazırlık ve Koordinasyon Toplantı...
        Okul önündeki yaya geçidine park araç tepki topladı
        Okul önündeki yaya geçidine park araç tepki topladı
        Bilecik'te park halindeki araçta uyuşturucu madde bulundu
        Bilecik'te park halindeki araçta uyuşturucu madde bulundu
        Vali Sözer'den Bilecik POMEM'e ziyaret
        Vali Sözer'den Bilecik POMEM'e ziyaret