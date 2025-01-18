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        Bilecik'te jandarma uygulama yaptı

        Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca, il genelinde 3 aşamalı "huzurlu sokaklar uygulaması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 14:15 Güncelleme: 18.01.2025 - 14:47
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        Bilecik'te jandarma uygulama yaptı
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        Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca, il genelinde 3 aşamalı "huzurlu sokaklar uygulaması" gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı 100 personel sorumluluk bölgesinde yaptığı uygulamada, 1780 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması ile 52 iş yeri ve 82 metruk binada kontroller yaptı.

        Uygulamada, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Ekiplerce, "Kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı ve sondaj vurmak ve çekle ilgili kararsızlık işleminin yapılmasına sebebiyet vermekten" aranan 2 zanlı ile göçmen kaçakçılığı olayında organizatör olduğu değerlendirilen 1'i Afganistan uyruklu olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

        Denetimlerde, 2 bin 348 araç kontrol edilerek, 101 bin 480 lira cezai işlem uygulandı ve 3 araç trafikten men edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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