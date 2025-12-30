Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te pikapın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde pikapın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 09:50 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te pikapın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde pikapın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        K.B. (44) yönetimindeki 26 AJP 434 plakalı pikap, Bozüyük-Ormangüzle köyü yolu mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile T.G. (15) ve N.Ö. (35) ile E.Ö. (13) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı

        Benzer Haberler

        Milli Judocu Hatice Nur Göktaş, İl Müdürü Demir ile bir araya geldi
        Milli Judocu Hatice Nur Göktaş, İl Müdürü Demir ile bir araya geldi
        Bilecik, Yenilikçi Modeller Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu
        Bilecik, Yenilikçi Modeller Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu
        Kaymakam Öztürk Okul Sporları Genç Erkekler Futsal grup maçlarını takip ett...
        Kaymakam Öztürk Okul Sporları Genç Erkekler Futsal grup maçlarını takip ett...
        Seramik ve Cam Bölümü öğrencilerinden İzmir'de önemli başarı
        Seramik ve Cam Bölümü öğrencilerinden İzmir'de önemli başarı
        Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Bilecik'te üreten kadınlar kitap kulübü etkinliğinde bir araya geldi
        Bilecik'te üreten kadınlar kitap kulübü etkinliğinde bir araya geldi