Bu süreç içsel yaşlanma olarak bilinir (bazen kronolojik yaşlanma olarak da adlandırılır). Tamamen genetiğinize bağlı olduğundan her birey için benzersizdir. Ancak, belirli çevresel ve davranışsal faktörler, DNA'nızı hasara daha yatkın hale getiren telomer kısalma sürecini hızlandırabilir. Buna dışsal yaşlanma denir.

Sonuç olarak, erken yaşlanma beklenenden çok daha önce başlayabilir. Başka bir deyişle, biyolojik saatiniz kronolojik saatinizden daha gelişmiştir.