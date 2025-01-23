Erken yaşlanmaya neden olan alışkanlıklar nelerdir?
Hayatta neredeyse her şeyin telafisi olabilir. Ancak zamanın geri dönüşü yoktur. Yıllar geçtikçe hücre yenilenmesinin durmasıyla birlikte yaşlanma kaçınılmaz hale geliyor. Asıl sorun ise olması gerekenden çok daha önce ortaya çıkan yaşlanma belirtileridir. Peki, bazı insanlar neden erken yaşlanıyorlar? Hangi alışkanlıklara dikkat edilmesi gerekir? İşte detaylar...
Hepimiz her zaman genç ve sağlıklı görünmeyi isteriz ve yaşlanma durumunu mümkün olduğunca ertelemeye çalışırız. Fakat zaman geçtikçe ve yaş ilerledikçe yaşlanmak kaçınılmazdır. Asıl sorun, zamansız gelen yaşlılık belirtileridir.
ERKEN YAŞLANMA NEDİR?
Moleküler bir bakış açısından, insan vücudu kromozomların sonundaki telomerler veya DNA protein yapılarının bölümleriyle doludur. Telomerler, genç ve dinç görünmenizi sağlayan genetik bilgileri korumaya yardımcı olur. Her hücre bölündüğünde telomerin bir kısmı kaybolur, ancak telomeraz adı verilen bir enzim bunu yenilemeye yardımcı olur. Zamanla, telomerler yaşla birlikte doğal olarak kısalır ve DNA'nızı hasara maruz bırakır ve sonunda ölür.
Bu süreç içsel yaşlanma olarak bilinir (bazen kronolojik yaşlanma olarak da adlandırılır). Tamamen genetiğinize bağlı olduğundan her birey için benzersizdir. Ancak, belirli çevresel ve davranışsal faktörler, DNA'nızı hasara daha yatkın hale getiren telomer kısalma sürecini hızlandırabilir. Buna dışsal yaşlanma denir.
Sonuç olarak, erken yaşlanma beklenenden çok daha önce başlayabilir. Başka bir deyişle, biyolojik saatiniz kronolojik saatinizden daha gelişmiştir.
HIZLI YAŞLANMANYA NEDEN OLAN ALIŞKANLIKLAR NELERDİR?
1. AŞIRI PEELİNG YAPMAK
Çoğumuz peelingin ölü hücreleri yok ettiğini düşünürüz. Bu doğrudur, ancak aşırı peeling cildin su tutmasını önleyebilir, bu da kuru bir görünüme ve kırışıklıklara neden olabilir. Tavsiye edilen, cilt tipinize uygun nazik bir cila kullanarak haftada 2 peeling yapmanızdır.
2. SERT TEMİZLEYİCİLER KULLANMAK
Çok agresif temizleyiciler cildin doğal lipidlerini yok edebilir, cilt aynı zamanda erken kırışıklık oluşumuna maruz kalacaktır. Cilt sürekli olarak kendini yeniler; cildin ve hidrolipidik filminin dengesini koruyarak fizyolojik işlevleri garanti eden, cilt tipinize (normal, kuru, yağlı vb.) özel olarak formüle edilmiş bir kozmetik ürünü seçmek önemlidir.
3. AZ UYUMAK
Uykusuz kalanlar daha hızlı yaşlanır; gece vücut yenilenir, yenilenir ve hücreleri arındırır. Melatonin, yaşlanmayı yavaşlattığı söylenen bir hormondur ve gece üretilir. Bu nedenle, düzenli ve yeterli bir uyku çok önemlidir.
4. STRES SEVİYESİNİ KONTROL EDEMEMEK
"Stresli görünüyorsun" ifadesinin var olmasının bir nedeni var. Kronik stres vücudunuzun telomeraz tedarikini sınırlayabilir ve bu da hücre bölünmesinde rol oynayan kayıp telomeri yenileme yeteneğini değiştirir. Daha spesifik olarak, bağışıklık sisteminizin stresle başa çıkmasını sağlayan bir hormon olan kortizol, bağışıklık sistemi hücrelerinde telomeraz aktivasyonunu baskılar. Sonuç olarak erken yaşlanma meydana gelir ve kırışıklıklara, kuru cilde ve diğer değişikliklere yol açar.
5. BİRİKEN TOKSİNLER
Vücudu birikmiş toksinlerden arındırmak esastır. Arındırma, cildi daha tonlu ve parlak hale getirir. TCM'ye (geleneksel Çin tıbbı) göre, kırışıklıklar iç organların enerjik eksikliğini gösterir: organları temiz tutmak, vücuda daha genç bir görünüm kazandırır. Bu nedenle, vücudu arındırmamak bir felaket nedenidir.
6. SİGARA İÇMEK
Sigara içmek esas olarak akciğerleriniz, kalbiniz ve beyniniz için bir sağlık riski olarak görülür, ancak aynı zamanda erken yaşlanmayı da hızlandırabilir. Sigara içmek kalbinize veya beyninize giden kan akışını etkileyebildiği gibi, cildinize oksijen taşıyan kan damarlarına da zarar verebilir. Yeterli oksijen olmadan cildiniz kırışmaya ve sarkmaya daha yatkındır. Duman saç köklerine bile zarar vererek saçların incelmesine veya dökülmesine neden olabilir.
7. MAKYAJLA UYUMAK
Cildin iyiliği için temel bir kural asla makyajla uyumamaktır. Makyaj, cilde oksijen girişini engeller ve sonuç olarak yaşlanma sürecine, kırışıklıkların oluşmasına ve ton ve elastikiyet kaybına neden olur. Makyajı çıkarmak ve cildi temizlemek için yüzü iyi temizlemek gerekir. Geceleri, yüzdeki cilt turgor ve parlaklığı geri kazanmaya daha yatkındır.
8. YETERİNCE EGZERSİZ YAPMAMAK
Egzersiz hareketleri hücrelerin yenilenmesine ve gençleşmesine yardımcı olur. Fiziksel aktivite cildin daha tonlu görünmesini sağlar, çünkü kandaki oksijen ve besinler cildin kılcal damarlarına daha kolay ulaşır. Haftada 4 kez yaklaşık 20-30 dakikalık egzersiz yeterlidir.
9. GÜNEŞ KREMİ KULLANMAMAK
Son araştırmalar, cilt yaşlanmasının %70'inin cilde nüfuz eden ve elastik yapılarını değiştiren, sıkılığını kaybetmesine ve serbest radikallerin üretimini kolaylaştıran güneş ışınlarından kaynaklandığını göstermiştir. Kırışıklıklarla savaşmak için cildi her zaman cilt tipinize uygun bir güneş kremiyle korumak gerekir.
10. SAĞLIKSIZ BESLENME ALIŞKANLIKLARI
Hızlı yiyecek ve şekerli yiyecekler yemek sadece bel çevrenizi etkilemekle kalmaz. Obez olan veya vücut kitle indeksi yüksek olan kişiler sağlıklı yetişkinlere göre daha fazla oksidatif stres ve inflamasyon yaşarlar. Bu stres ve inflamasyon telomerlerin kısalma hızını artırabilir.
Erken yaşlanmayı önlemeye yardımcı olmak için meyve, sebze ve yağsız proteinler içeren dengeli bir diyet yapın. Hatta size yardımcı olabilecek stresle savaşan yiyecekler bile var. Kilo alımına yol açabilen rafine karbonhidratlardan ve doymuş yağlardan uzak durun.
Kaynak: integrishealth/mysticalraven