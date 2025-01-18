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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 15:17 Güncelleme: 18.01.2025 - 15:23
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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Polis, Osmaneli ilçesinde farklı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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