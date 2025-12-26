Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Bilecik'te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 13:00 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

        Bilecik-Sakarya kara yolunun Başköy kavşağında O.K. (72) idaresindeki 16 ZR 087 plakalı kamyonet, B.Ü. (39) idaresindeki 54 ABZ 347 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile araçlarda bulunan S.S.G. (56), C.İ. (33) ile A.A. (34) yaralandı.

        İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu

        Benzer Haberler

        Bilecik'te "20. Yılında Denetimli Serbestlik Sistemi'nin Tanınırlığı Paneli...
        Bilecik'te "20. Yılında Denetimli Serbestlik Sistemi'nin Tanınırlığı Paneli...
        Bilecik esnafından Vali Sözer'e ilgi
        Bilecik esnafından Vali Sözer'e ilgi
        Kayıboyu Mahallesinde cadde ve sokaklar yenileniyor
        Kayıboyu Mahallesinde cadde ve sokaklar yenileniyor
        Bilecik'te kick boks spor okullarına yoğun ilgi
        Bilecik'te kick boks spor okullarına yoğun ilgi
        BŞEÜ Genç Ofis'te "Model Uçak Eğitmen Eğitimi" projesi başladı
        BŞEÜ Genç Ofis'te "Model Uçak Eğitmen Eğitimi" projesi başladı
        Başkan Yıldırım, İl Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıl...
        Başkan Yıldırım, İl Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıl...