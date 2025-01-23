ABD Başkanı Trump yeni başkanlık döneminin ilk röportajını verdi: Biden'a yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk röportajında, selefi Joe Biden'a yüklenirken "Ülkemizi geri kazanabiliriz ancak bu seçimleri kazanmasaydık, ülkemizi gerçekten kaybedebilirdik." dedi.

78 yaşındaki ABD Başkanı Trump, 4 yıl aranın ardından geri döndüğü Oval Ofis'te Pazartesi akşamı gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilmesi, Meksika uyuşturucu kartellerinin terör örgütü ilan edilmesi ve Adalet Bakanlığı'na TikTok'un yasaklanmasına ilişkin kararı 75 gün boyunca uygulamaması talimatı verilmesi de dahil olmak üzere çok sayıda başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan iki gün sonra ilk televizyon röportajını, Fox News kanalından Sean Hannity'ye verdi. Eski ABD Başkanı Joe Biden ise 2021'de göreve geldiğinde başkan olarak ilk televizyon röportajını vermek için Şubat 2021'i beklemişti, Biden'ın ilk uzun basın toplantısı Mart ayının sonuna kadar gerçekleşmişti.

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Trump'ın Hannity'ye verdiği röportajın bugün yayınlanan bölümünde ağırlıklı olarak iç politika konuşuldu ve Trump, geniş şekilde Biden yönetiminin politikalarını eleştirdi.

"BIDEN YÖNETİMİNİN ZAYIFLIĞINDAN"

2020'deki seçimleri kaybetmese ABD'de enflasyonun olmayacağını, Afganistan'dan çekilme krizinin yaşanmayacağını, Rusya-Ukrayna savaşı ile 7 Ekim 2023 saldırısının hiç yaşanmayacağını savunan Trump, tüm bu olayların Biden yönetiminin "zayıflığından" dolayı yaşandığını savundu.

ABD'nin son 4 yılda ciddi şekilde zafiyete uğradığını iddia eden Trump, "Bahsettiğim sorunların hepsi çözülebilir. Ülkemizi geri kazanabiliriz ancak bu seçimleri kazanmasaydık, ülkemizi gerçekten kaybedebilirdik." diye konuştu.

"BIDEN HERKESİ AFFETTİ, ASIL KENDİSİNİ AFFETMEDİ"

Biden'ın, görevinin son günlerinde yakın çevresindeki birçok kişiyi ve aile üyelerini affetmesine tepki gösteren Trump, asıl Biden'ın kendini affetmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Biden'a atıf yaparak, "Bu adam etrafta dolaşan herkesi affetti. İşin komik, belki de üzücü yanı, kendisini affetmemiş olması. Aslına bakarsanız, her şey onunla ilgiliydi yani para ona gitti." değerlendirmesini yaptı.

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Biden'ın özellikle kendisine karşı Rusya soruşturmasını ve diğer soruşturmaları yürüten bazı Demokrat isimleri de affettiğini anımsatan Trump, tüm bunların "siyasi bir cadı avı" olduğunu savundu.