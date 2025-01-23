Kocaeli'nde olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında İzmit Arızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Ömerli Sokak’taki bir otobüs durağında Emre Bayram’ı (44) hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BOYNUNDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAMIŞ DHA'daki habere göre ihbarla gelen sağlık ekipleri, Emre Bayram’ın boynundan ve göğsünden bıçaklandığını tespit etti. Bayram, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Taksici Emre Bayram, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

2 ARAÇ DEĞİŞTİRİP KAÇTI Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarla taksi şoförü Emre Bayram’ın cinayet şüphelisinin, aynı binada oturan üst kat komşusu Murat G. (50) olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Murat G.’nin, Emre Bayram’ı bıçakladıktan sonra onun taksisiyle 3 kilometre gittikten sonra aracı terk edip başka bir araçla kaçtığı tespit edildi.

KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU Murat G. daha sonra İzmit merkezdeki karakola giderek teslim oldu. Ormanda terk edilmiş bulunan Emre Bayram’a ait taksi içerisinde kan izlerine rastlandı.