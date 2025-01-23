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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı | Son dakika haberleri

        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otobüs durağında bıçaklanarak öldürülen, 44 yaşındaki taksi şoförü Emre Bayram'ın cinayet şüphelisi, aynı binada oturduğu 50 yaşındaki komşusu Murat G. çıktı. Murat G., polis merkezine giderek teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 08:28 Güncelleme: 23.01.2025 - 08:33
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        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
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        Kocaeli'nde olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında İzmit Arızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Ömerli Sokak’taki bir otobüs durağında Emre Bayram’ı (44) hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        BOYNUNDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAMIŞ

        DHA'daki habere göre ihbarla gelen sağlık ekipleri, Emre Bayram’ın boynundan ve göğsünden bıçaklandığını tespit etti. Bayram, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Taksici Emre Bayram, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

        2 ARAÇ DEĞİŞTİRİP KAÇTI

        Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarla taksi şoförü Emre Bayram’ın cinayet şüphelisinin, aynı binada oturan üst kat komşusu Murat G. (50) olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Murat G.’nin, Emre Bayram’ı bıçakladıktan sonra onun taksisiyle 3 kilometre gittikten sonra aracı terk edip başka bir araçla kaçtığı tespit edildi.

        KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

        Murat G. daha sonra İzmit merkezdeki karakola giderek teslim oldu. Ormanda terk edilmiş bulunan Emre Bayram’a ait taksi içerisinde kan izlerine rastlandı.

        CİNAYETİN NEDENİ KOMŞU KAVGASI

        Murat G. polis merkezindeki ifadesinde, Bayram ile komşu olduklarını ve aralarında husumet bulunduğunu, olay günü de konuşmak için gittiği İzmit Arızlı Mahallesi’nde çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Murat G. adliyeye sevk edildi.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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