Bilecik'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesi ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaköy köyünde Lütfü Dinçer'e ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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