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        Bilecik'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:15 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:17
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        Bilecik'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesi ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karaköy köyünde Lütfü Dinçer'e ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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