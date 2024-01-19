Bilecik Valisi Aygöl, öğrencilerin karne sevincini paylaştı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, eğitim öğretim yılının birinci döneminin bitmesiyle karne alan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ile Söğüt ilçesindeki Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulundaki karne törenine katıldı.

Çocuklara karnelerini dağıtan ve öğretmenlerle bir araya gelen Aygöl, ardından bayrak töreninde öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aygöl, öğretmenlerin mutluluğunun öğrencilerin de mutluluğu anlamına geldiğini ifade etti.

Bu nedenle öğretmenlerin mutluluklarını önemsediklerini belirten Aygöl, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) ile eğitim öğretim kurumlarını en iyi noktaya taşıyacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.