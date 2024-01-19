Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Valisi Aygöl, öğrencilerin karne sevincini paylaştı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, eğitim öğretim yılının birinci döneminin bitmesiyle karne alan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:42 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Valisi Aygöl, öğrencilerin karne sevincini paylaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, eğitim öğretim yılının birinci döneminin bitmesiyle karne alan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ile Söğüt ilçesindeki Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulundaki karne törenine katıldı.

        Çocuklara karnelerini dağıtan ve öğretmenlerle bir araya gelen Aygöl, ardından bayrak töreninde öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aygöl, öğretmenlerin mutluluğunun öğrencilerin de mutluluğu anlamına geldiğini ifade etti.

        Bu nedenle öğretmenlerin mutluluklarını önemsediklerini belirten Aygöl, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) ile eğitim öğretim kurumlarını en iyi noktaya taşıyacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bilecikli öğrenciler dönem boyunca güne bahçede spor yaparak başladı
        Bilecikli öğrenciler dönem boyunca güne bahçede spor yaparak başladı
        Osmaneli'nde öğrenciler yarıyıl tatiline girdi
        Osmaneli'nde öğrenciler yarıyıl tatiline girdi
        Uzmanından ebeveynlere "karne" uyarısı
        Uzmanından ebeveynlere "karne" uyarısı
        Bilecik Valisi Aygöl, Borsa İstanbul BİLSEM ve PTT Başmüdürlüğünü ziyaret e...
        Bilecik Valisi Aygöl, Borsa İstanbul BİLSEM ve PTT Başmüdürlüğünü ziyaret e...
        Bilecik'te kedinin midesinde toplanmış tüy yumakları endoskopi cihazıyla al...
        Bilecik'te kedinin midesinde toplanmış tüy yumakları endoskopi cihazıyla al...
        Bilecik'te 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Bilecik'te 12 düzensiz göçmen yakalandı