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        Bilecik'te yaban domuzu sürüsü sitenin bahçesinde yiyecek aradı

        Bilecik'in İnhisar ilçesinde beslenmek için köye inen yaban domuzu sürüsünü güvenlik kameraları kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:34 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:34
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        Bilecik'te yaban domuzu sürüsü sitenin bahçesinde yiyecek aradı
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        Bilecik'in İnhisar ilçesinde beslenmek için köye inen yaban domuzu sürüsünü güvenlik kameraları kaydetti.

        Sakarya Nehri'nin kıyısında bulunan Çayköy köyünde bir grup emeklinin yaptırdığı evlerden oluşan siteye gece saatlerinde ormanlık alandan inen domuz sürüsü girdi.

        Yavrularıyla sitenin bahçesinde ve çevresindeki sokaklarda karlı havada yiyecek arayan domuzlar, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        Sitenin yöneticisi Nafiz Turan, AA muhabirine, emekliler ve ailelerinin yaşadığı bu bölgeye daha önce ayı, tilki, çakal ve sansar gibi yaban hayvanlarının girdiğini söyledi.

        Son olarak iki gün arayla yaban domuzu sürülerinin geldiğini belirten Turan, "Sitemizin içinde rahatça dolaşmışlar. Mallarımıza zarar vermemişler. Yiyecek aradıktan sonra geldikleri gibi gitmişler." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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