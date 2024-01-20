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        Öğrenciler, Osmaneli Belediyesinin hayvan hastanesini gezdi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ilkokul öğrencileri, Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 12:27 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:27
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        Öğrenciler, Osmaneli Belediyesinin hayvan hastanesini gezdi
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ilkokul öğrencileri, Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        Eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesinin ardından hayvan hastanesine gelen Balaban İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencileri, Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Abdullah Tetik ve ekibi eşliğinde merkezin bölümlerini gezdi.

        Merkezde, hayvanların tedavi süreçleri ile sonrası bakımları hakkında bilgiler veren Tetik, şunları kaydetti:

        "Amacımız çocuklara hayvan sevgisini aşılamak. Tedavi merkezimizi ve hayvan barınağını ziyarete gelen çocuklarımız farklı tecrübeler kazanıyor. Her yaştan insanlar barınağımızı ziyaret edilebiliyor. Sokak hayvanları ile ilgili yaptığımız çalışmalar ile kulağında küpe olan hayvanları kısırlaştırıp sağlıklaştırarak alındıkları bölgeye geri bıraktıklarımızı anlattık. Çocuklarımıza hayvan sevgisi farkındalığı oluşturuyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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